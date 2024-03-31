Мусаев: «Краснодар» думает о чемпионстве и мечтает об этом
«Мы думаем о чемпионстве и мечтаем об этом. Но я сказал команде не смотреть на то, как играют наши конкуренты. Мы думаем о себе и концентрируемся на себе», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».
В матче 22-го тура РПЛ «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
«Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» не может победить в четырёх матчах подряд после возобновления сезона.