Мусаев: «Краснодар» думает о чемпионстве и мечтает об этом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда мечтает стать чемпионом России.

«Мы думаем о чемпионстве и мечтаем об этом. Но я сказал команде не смотреть на то, как играют наши конкуренты. Мы думаем о себе и концентрируемся на себе», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

В матче 22-го тура РПЛ «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не может победить в четырёх матчах подряд после возобновления сезона.