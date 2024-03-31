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Мусаев: «Краснодар» думает о чемпионстве и мечтает об этом

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда мечтает стать чемпионом России.

«Мы думаем о чемпионстве и мечтаем об этом. Но я сказал команде не смотреть на то, как играют наши конкуренты. Мы думаем о себе и концентрируемся на себе», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

В матче 22-го тура РПЛ «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не может победить в четырёх матчах подряд после возобновления сезона.

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