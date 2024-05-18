Суд в России арестовал активы немецкого Коммерцбанка на почти €94 млн
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Об этом сказано в определении суда, которое цитирует РИА Новости.
Обеспечительные меры приняты по иску «Русхимальянса», который требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.
Под арест попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы.
17 мая суд принял решение наложить арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG в рамках поданного иска «Русхимальянса».