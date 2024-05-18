Следствие назвало бизнесмена Фомина доверенным лицом замминистра Тимура Иванова

Арестованный по делу отстранённого замминистра обороны Тимура Иванова Александр Фомин имеет связи среди «руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур», говорится в постановлении Басманного суда Москвы.

«Обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур», — сообщается в документе, который цитирует РИА Новости.

Как утверждает следствие, Фомин имеет возможность «угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства» или воздействовать на них иначе, чтобы «избежать уголовной ответственности».

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов. Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.