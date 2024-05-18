Экс-атташе Британии в России счёл ошибкой высылку российского коллеги из Лондона

Решение Лондона выслать из Великобритании российского военного атташе Максима Еловика является ошибкой.

Такое мнение в статье для еженедельника The Spectator высказал бывший военный атташе Соединённого Королевства в России Джон Форман.

«Хотя высокопоставленные британские министры утверждали, что высылка российского атташе поможет сдержать «безрассудную и опасную деятельность, осуществляемую Россией в Европе», это ошибка...» — отметил он.

Автор публикации объяснил, что решение Лондона ограничит способность Британии понимать состояние Вооружённых сил России, а также ослабит позиции британского посольства в Москве, которое и без того находится в трудном положении.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что решение Британии о высылке военного атташе является опасным в период обострения внешнеполитической ситуации.