Экс-атташе Британии в России счёл ошибкой высылку российского коллеги из Лондона
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Такое мнение в статье для еженедельника The Spectator высказал бывший военный атташе Соединённого Королевства в России Джон Форман.
«Хотя высокопоставленные британские министры утверждали, что высылка российского атташе поможет сдержать «безрассудную и опасную деятельность, осуществляемую Россией в Европе», это ошибка...» — отметил он.
Автор публикации объяснил, что решение Лондона ограничит способность Британии понимать состояние Вооружённых сил России, а также ослабит позиции британского посольства в Москве, которое и без того находится в трудном положении.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что решение Британии о высылке военного атташе является опасным в период обострения внешнеполитической ситуации.