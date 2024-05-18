RT в Telegram
Подпишись

Экс-атташе Британии в России счёл ошибкой высылку российского коллеги из Лондона

Короткая ссылка
Решение Лондона выслать из Великобритании российского военного атташе Максима Еловика является ошибкой.
Экс-атташе Британии в России счёл ошибкой высылку российского коллеги из Лондона
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

Такое мнение в статье для еженедельника The Spectator высказал бывший военный атташе Соединённого Королевства в России Джон Форман.

«Хотя высокопоставленные британские министры утверждали, что высылка российского атташе поможет сдержать «безрассудную и опасную деятельность, осуществляемую Россией в Европе», это ошибка...» — отметил он.

Автор публикации объяснил, что решение Лондона ограничит способность Британии понимать состояние Вооружённых сил России, а также ослабит позиции британского посольства в Москве, которое и без того находится в трудном положении.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что решение Британии о высылке военного атташе является опасным в период обострения внешнеполитической ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить