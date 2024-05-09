Посол России Келин назвал опасным решение Британии о высылке военного атташе
- РИА Новости
«Как вы видите, я сегодня здесь без военного атташе. Это означает, что канал связи между нашими столицами был прерван по инициативе британцев. Это просто опасно в период обострения внешнеполитической ситуации», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России и снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала жёсткий ответ Великобритании на высылку военного атташе.
По её словам, власти страны буквально захлёбываются в русофобии.