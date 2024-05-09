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Посол России Келин назвал опасным решение Британии о высылке военного атташе

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Решение властей Великобритании о высылке российского военного атташе опасно в период обострения внешнеполитической ситуации, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Посол России Келин назвал опасным решение Британии о высылке военного атташе
  • РИА Новости

«Как вы видите, я сегодня здесь без военного атташе. Это означает, что канал связи между нашими столицами был прерван по инициативе британцев. Это просто опасно в период обострения внешнеполитической ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России и снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала жёсткий ответ Великобритании на высылку военного атташе.

По её словам, власти страны буквально захлёбываются в русофобии.

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