RT в Telegram
Подпишись

В Москве завели дело по факту нападения на банк

Короткая ссылка
В Москве завели уголовное дело по факту нападения на банк, заявили в столичном главке МВД России.
В Москве завели дело по факту нападения на банк
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в прокуратуре Москвы рассказали, что неизвестный напал на сотрудницу банка на юго-востоке столицы.

В полиции уточнили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося и задержания подозреваемого.

По словам источника в правоохранительных органах, ущерб банку не причинён.

В феврале сообщалось, что ограбивший банк в Хабаровске мужчина перед задержанием успел потратить часть денег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить