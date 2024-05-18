В Москве завели дело по факту нападения на банк

В Москве завели уголовное дело по факту нападения на банк, заявили в столичном главке МВД России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в прокуратуре Москвы рассказали, что неизвестный напал на сотрудницу банка на юго-востоке столицы.

В полиции уточнили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося и задержания подозреваемого.

По словам источника в правоохранительных органах, ущерб банку не причинён.

В феврале сообщалось, что ограбивший банк в Хабаровске мужчина перед задержанием успел потратить часть денег.