В Москве завели дело по факту нападения на банк
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в прокуратуре Москвы рассказали, что неизвестный напал на сотрудницу банка на юго-востоке столицы.
В полиции уточнили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося и задержания подозреваемого.
По словам источника в правоохранительных органах, ущерб банку не причинён.
В феврале сообщалось, что ограбивший банк в Хабаровске мужчина перед задержанием успел потратить часть денег.