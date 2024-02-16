Грабитель банка из Хабаровска успел потратить 5 млн рублей на раздачу долгов

Ограбивший банк в Хабаровске мужчина перед задержанием успел потратить часть денег, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Всего мужчина забрал из банка 13 млн рублей.

В ходе обыска у него было изъято более 6,5 млн рублей и валюта, ещё обнаружены свыше 700 тыс. рублей, которые злоумышленник планировал отдать тем людям, у которых занимал деньги.

«Они были разложены по пачкам, каждая из которых подписана именем кредитора. 5 млн рублей налётчик потратил на погашение долговых обязательств и иные нужды», — рассказали в МВД.

Вечером 14 февраля мужчина пришёл в офис банка, расположенный на улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска, и похитил крупную сумму.