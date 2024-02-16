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В Хабаровске задержан укравший 13 млн рублей из банка

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В Хабаровске задержан грабитель, укравший 13 млн рублей из банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Хабаровске задержан укравший 13 млн рублей из банка
  • РИА Новости

«В течение суток наши сотрудники установили его местонахождение и задержали», — рассказала она в Telegram.

По её словам, мужчина раньше занимался продажей импортных автомобилей. После того как бизнес перестал приносить прибыль, он начал играть на тотализаторе и стал должником, поэтому решил ограбить банк с помощью игрушечного пистолета и муляжа гранат.

Вечером 14 февраля мужчина пришёл в офис банка, расположенный на улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска, и похитил крупную сумму денег.

В декабре житель города Канаш в Чувашской Республике использовал отвёртку, плоскогубцы и овощечистку для того, чтобы вскрыть банкомат

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