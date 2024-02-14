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В Хабаровске вооружённый мужчина ограбил офис банка и вынес 11 млн рублей

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Вооружённый мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, ущерб составил более 13 млн руб.

Информация об этом появилась на сайте управления МВД России по Хабаровскому краю.

«В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооружённый мужчина похитил крупную сумму денег», — заявили в ведомстве.

По его информации, на данный момент ведётся розыск преступника.

Ранее в Приморье четвероклассники пытались ограбить кассу автовокзала.

Также в Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов.

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