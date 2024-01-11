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В Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов

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В Дагестане задержали двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их и забрали деньги и украшения на сумму около 2,3 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Отмечается, что в селе Новочуртах двое мужчин проникли в дом 65-летнего местного жителя, избили его и жену и забрали у них деньги и украшения.

Возбуждено уголовное дело.

«Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге.

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