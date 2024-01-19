В Приморье четвероклассники пытались ограбить кассу автовокзала
- РИА Новости
В соцсетях ранее было опубликовано видео, где показано, как два мальчика угрожают кассиру пистолетом. Однако после того, как они узнали, что в помещении есть видеонаблюдение, школьники испугались и сбежали.
Ведомство организовало проверку, рассматривается вопрос о привлечении законных представителей школьников к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Пскове трое школьников закидали снегом Вечный огонь.