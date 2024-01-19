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В Приморье четвероклассники пытались ограбить кассу автовокзала

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Два четвероклассника пытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморском крае, заявили в региональной прокуратуре.
В Приморье четвероклассники пытались ограбить кассу автовокзала
  • РИА Новости

В соцсетях ранее было опубликовано видео, где показано, как два мальчика угрожают кассиру пистолетом. Однако после того, как они узнали, что в помещении есть видеонаблюдение, школьники испугались и сбежали.

Ведомство организовало проверку, рассматривается вопрос о привлечении законных представителей школьников к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Пскове трое школьников закидали снегом Вечный огонь.

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