Президент Болгарии назвал невозможной победу над Россией в конфликте на Украине
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Выступая в ходе брифинга для журналистов, Радаев отметил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его поддержки мира — «показательный пример последствий нетерпимости к чужому мнению».
Он также назвал крайне опасным разжигание ненависти в Европе в свете конфликта на Украине, когда «голоса за мир встречают выстрелами».
«Неприемлемо, что продолжение войны и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации», — приводит его слова ТАСС.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на осведомлённость иностранных политиков о том, что Россия отстоит свои интересы.