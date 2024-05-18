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Президент Болгарии назвал невозможной победу над Россией в конфликте на Украине

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Победа над Россией в конфликте на Украине невозможна. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радаев.
Президент Болгарии назвал невозможной победу над Россией в конфликте на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Выступая в ходе брифинга для журналистов, Радаев отметил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его поддержки мира — «показательный пример последствий нетерпимости к чужому мнению».

Он также назвал крайне опасным разжигание ненависти в Европе в свете конфликта на Украине, когда «голоса за мир встречают выстрелами».

«Неприемлемо, что продолжение войны и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на осведомлённость иностранных политиков о том, что Россия отстоит свои интересы.

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