Лавров: иностранные политики понимают, что Россия отстоит свои интересы
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Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Дипломат подчеркнул, что зарубежные политики осознают силу России.
«Свои интересы... Россия, нет сомнений, отстоит. Это по большому счёту понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что острая фаза военно-политического противостояния России и западных стран продолжается и в данный момент находится в разгаре.