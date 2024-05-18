Лавров: иностранные политики понимают, что Россия отстоит свои интересы

Россия сможет отстоять свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом.

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Дипломат подчеркнул, что зарубежные политики осознают силу России.

«Свои интересы... Россия, нет сомнений, отстоит. Это по большому счёту понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что острая фаза военно-политического противостояния России и западных стран продолжается и в данный момент находится в разгаре.