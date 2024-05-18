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WP: стойкость России в военной и экономической сферах превзошла ожидания Запада

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Стойкость, которую Россия продемонстрировала в военной и экономической сферах, превзошла ожидания стран Запада, в то время как Украина стала слабее.
WP: стойкость России в военной и экономической сферах превзошла ожидания Запада
  • РИА Новости

Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в американской газете The Washington Post.

«Россия оказалась более устойчивой, чем ожидалось, в то время как Украина ослабла», — указывается в публикации.

В статье отмечается, что Запад готовил Украину к затяжному конфликту и наращивал санкционное давление на Россию, однако украинское контрнаступление в 2023 году провалилось, как и надежды возглавляемой США коалиции на «полную победу».

Ранее президент Болгарии Румен Радаев назвал невозможной победу над Россией в конфликте на Украине.

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