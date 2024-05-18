WP: стойкость России в военной и экономической сферах превзошла ожидания Запада
- РИА Новости
Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в американской газете The Washington Post.
«Россия оказалась более устойчивой, чем ожидалось, в то время как Украина ослабла», — указывается в публикации.
В статье отмечается, что Запад готовил Украину к затяжному конфликту и наращивал санкционное давление на Россию, однако украинское контрнаступление в 2023 году провалилось, как и надежды возглавляемой США коалиции на «полную победу».
Ранее президент Болгарии Румен Радаев назвал невозможной победу над Россией в конфликте на Украине.