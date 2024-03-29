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Волочкова: никогда бы не поехала в другую страну выступать под нейтральным флагом

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Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда бы не поехала на выступления в другую страну в нейтральном статусе.
Волочкова: никогда бы не поехала в другую страну выступать под нейтральным флагом
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Мой флаг всегда был рядом со мной на выступлениях. Даже сейчас в конце моего шоу меня выводят на сцену с российским триколором. Это символ того, что я русская балерина!» — сказала Волочкова «Матч ТВ».

Волочкова также добавила, что никогда не смогла бы поехать туда, где ей запрещали бы называться русской балериной, потому что выступает за «преданность той стране, которая её воспитала». 

Ранее Волочкова поддержала Камилу Валиеву после решения CAS о дисквалификации.


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