Волочкова поддержала Валиеву после решения CAS о дисквалификации

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала Камилу Валиеву после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации.

«Хочу сказать Камиле: ты замечательная девушка, прекрасный человек, феноменальный спортсмен, выступления которого я смотрю каждый день. Все люди, которые пытаются забрать у тебя эти достижения, — быдло, которое хочет хайпа на чужом имени», — приводит слова Волочковой «Спорт-Экспресс».

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Александр Тихонов отреагировал на решение CAS дисквалифицировать Валиеву.