Тихонов: в случае с Валиевой виновата и сама спортсменка, и её окружение

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Когда мы научимся смотреть правде в лицо? Безусловно, это предвзятое отношение к нам, учитывая всю политическую ситуацию против России. В случае с Валиевой виновата и сама спортсменка, и её окружение. Начиная с тренера и всех, кто присутствует рядом. Не ищите виновных, во всем виноваты мы сами», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее глава USADA назвал абсурдом решение сохранить за сборной России по фигурному катанию бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.