Глава USADA: дисквалифицировать Валиеву и сохранить за Россией бронзу — абсурдно

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт назвал абсурдом решение сохранить за сборной России по фигурному катанию бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Давать Валиевой четыре года дисквалификации и сохранить за Россией бронзу — абсурдно. Честно и справедливо будет применить правила для отдельной дисциплины и отдать бронзу Канаде», — приводит слова Тайгерта USA Today.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что если есть соучастник в допинговом деле Камилы Валиевой, то он должен быть наказан.