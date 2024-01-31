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Глава USADA: дисквалифицировать Валиеву и сохранить за Россией бронзу — абсурдно

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Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт назвал абсурдом решение сохранить за сборной России по фигурному катанию бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.
Глава USADA: дисквалифицировать Валиеву и сохранить за Россией бронзу — абсурдно
  • РИА Новости

«Давать Валиевой четыре года дисквалификации и сохранить за Россией бронзу — абсурдно. Честно и справедливо будет применить правила для отдельной дисциплины и отдать бронзу Канаде», — приводит слова Тайгерта USA Today.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что если есть соучастник в допинговом деле Камилы Валиевой, то он должен быть наказан.

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