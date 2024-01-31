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Гендиректор РУСАДА: если есть соучастник в деле Валиевой, он должен понести наказание

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что если есть соучастник в допинговом деле Камилы Валиевой, то он должен быть наказан.
Гендиректор РУСАДА: если есть соучастник в деле Валиевой, он должен понести наказание
  • РИА Новости

«Если есть человек, который выступил соучастником или инициатором приёма запрещённой субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот «преступник» должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности», — приводит слова Логиновой «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Валиеву также лишили всех титулов, завоёванных с сезона-2021/22, в том числе и звания чемпионки Европы — 2022.

Ранее в РУСАДА заявили о готовности оказать содействие WADA в расследовании дела Валиевой.

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