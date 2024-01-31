В РУСАДА заявили о готовности оказать содействие WADA в расследовании дела Валиевой
- РИА Новости
«WADA заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CAS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей», — цитирует Логинову РИА Новости.
29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.
Валиеву также лишили всех титулов, завоёванных с сезона-2021/22, в том числе и звания чемпионки Европы — 2022.
Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.