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Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг

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Спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Дыма без огня не бывает. Надо понимать, что наша сторона виновата. Валиева не была в курсе. Камила доверяет клубу, в котором тренируется», — приводит слова Чен Sport24.

По её мнению, в сложившейся ситуации ответственность несут взрослые люди, которые работали с фигуристкой.

«Нельзя сказать, что без вины виноваты. Пенять на МОК, ISU и WADA тоже нельзя. К сожалению, препарат был обнаружен. И надо было контролировать, как он туда попал. Это большой урок для спорткомитетов: за такими вещами нужно следить», — сказала она.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Валиева получила жёсткое наказание от CAS.

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