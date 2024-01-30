Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг

Спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Дыма без огня не бывает. Надо понимать, что наша сторона виновата. Валиева не была в курсе. Камила доверяет клубу, в котором тренируется», — приводит слова Чен Sport24.

По её мнению, в сложившейся ситуации ответственность несут взрослые люди, которые работали с фигуристкой.

«Нельзя сказать, что без вины виноваты. Пенять на МОК, ISU и WADA тоже нельзя. К сожалению, препарат был обнаружен. И надо было контролировать, как он туда попал. Это большой урок для спорткомитетов: за такими вещами нужно следить», — сказала она.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Валиева получила жёсткое наказание от CAS.