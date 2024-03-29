RT в Telegram
Подпишись

Ишмуратова — о санкциях МОК в отношении россиян: налицо влияние нацизма

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова ответила на слова руководителя МОК Томаса Баха, который подчеркнул, что удалось избежать бойкота Игр-2024 в Париже как украинскими, так и российскими атлетами, а также признал, что действия организации должны иметь политическое влияние.
Ишмуратова — о санкциях МОК в отношении россиян: налицо влияние нацизма
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Наконец это произошло, и Бах заявил: их действия имеют политическое влияние. А то раньше мы часто слышали, что спорт — вне политики. Всегда считала, Олимпийские игры объединяют и устраняют разногласия между народами: «О спорт, ты мир!» Но МОК накладывает санкции на тех, кто нарушает, по их мнению, олимпийскую хартию. Налицо влияние нацизма», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

Ранее Фетисов выразил опасение, что Бах угробит олимпийское движение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить