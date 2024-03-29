Ишмуратова — о санкциях МОК в отношении россиян: налицо влияние нацизма
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«Наконец это произошло, и Бах заявил: их действия имеют политическое влияние. А то раньше мы часто слышали, что спорт — вне политики. Всегда считала, Олимпийские игры объединяют и устраняют разногласия между народами: «О спорт, ты мир!» Но МОК накладывает санкции на тех, кто нарушает, по их мнению, олимпийскую хартию. Налицо влияние нацизма», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».
Ранее Фетисов выразил опасение, что Бах угробит олимпийское движение.