Ишмуратова — о санкциях МОК в отношении россиян: налицо влияние нацизма

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова ответила на слова руководителя МОК Томаса Баха, который подчеркнул, что удалось избежать бойкота Игр-2024 в Париже как украинскими, так и российскими атлетами, а также признал, что действия организации должны иметь политическое влияние.

AFP

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