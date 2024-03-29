RT в Telegram
Подпишись

Фетисов — о Бахе: он угробит олимпийское движение

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление главы МОК Томаса Баха, который порадовался тому факту, что удалось избежать бойкота ОИ-2024 со стороны России и Украины.
Фетисов — о Бахе: он угробит олимпийское движение
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Глава МОК угробит олимпийское движение, которое стало самым популярным событием в истории человечества. Ни одно событие не собирает 24 млрд людей! Да, он к этому ведёт. Но олимпийское движение должно быть неполитизированным. Томас Бах начинает оправдывать свою позицию, а мне она кажется ущербной — это показывает его слабость», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По его словам, Россия не должна больше «попадаться на уловки» со стороны МОК.

«Нужно игнорировать их повестку и жёстко объявить о наших условиях: возвращение под флагом и гимном. Слабенький оказался фехтовальщик в прошлом. Очень слабый президент МОК. Ничего другого, кроме страусиной политики, от него ожидать не приходится. Поэтому я бы не обольщался вообще», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Бах признал, что МОК поддаётся политическому влиянию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить