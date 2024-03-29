Фетисов — о Бахе: он угробит олимпийское движение

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление главы МОК Томаса Баха, который порадовался тому факту, что удалось избежать бойкота ОИ-2024 со стороны России и Украины.

«Глава МОК угробит олимпийское движение, которое стало самым популярным событием в истории человечества. Ни одно событие не собирает 24 млрд людей! Да, он к этому ведёт. Но олимпийское движение должно быть неполитизированным. Томас Бах начинает оправдывать свою позицию, а мне она кажется ущербной — это показывает его слабость», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По его словам, Россия не должна больше «попадаться на уловки» со стороны МОК.

«Нужно игнорировать их повестку и жёстко объявить о наших условиях: возвращение под флагом и гимном. Слабенький оказался фехтовальщик в прошлом. Очень слабый президент МОК. Ничего другого, кроме страусиной политики, от него ожидать не приходится. Поэтому я бы не обольщался вообще», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Бах признал, что МОК поддаётся политическому влиянию.