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СМИ назвали имя следующего соперника Адесаньи

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья сразится с действующим обладателем трофея в 84 кг Дрикусом Дю Плесси.
СМИ назвали имя следующего соперника Адесаньи
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

По данным Fox Sports Australia, поединок между Адесаньей и Дю Плесси состоится на турнире UFC 305, который должен пройти 18 августа 2024 года в австралийском Перте.

За свою карьеру Адесанья провёл 27 боёв по правилам MMA, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения. Причём последнее из них — в титульной схватке с Шоном Стрикландом, впоследствии уступившим трофей Дю Плесси.

В свою очередь, южноафриканец имеет в своём активе 21 победу и два поражения. И в настоящий момент не проигрывает в девяти битвах подряд.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC, бывший чемпион в легчайшем дивизионе Пётр Ян будет вынужден пропустить длительное время из-за повреждений.

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