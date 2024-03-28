СМИ назвали имя следующего соперника Адесаньи
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По данным Fox Sports Australia, поединок между Адесаньей и Дю Плесси состоится на турнире UFC 305, который должен пройти 18 августа 2024 года в австралийском Перте.
За свою карьеру Адесанья провёл 27 боёв по правилам MMA, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения. Причём последнее из них — в титульной схватке с Шоном Стрикландом, впоследствии уступившим трофей Дю Плесси.
В свою очередь, южноафриканец имеет в своём активе 21 победу и два поражения. И в настоящий момент не проигрывает в девяти битвах подряд.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC, бывший чемпион в легчайшем дивизионе Пётр Ян будет вынужден пропустить длительное время из-за повреждений.