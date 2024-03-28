СМИ назвали имя следующего соперника Адесаньи

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья сразится с действующим обладателем трофея в 84 кг Дрикусом Дю Плесси.

По данным Fox Sports Australia, поединок между Адесаньей и Дю Плесси состоится на турнире UFC 305, который должен пройти 18 августа 2024 года в австралийском Перте.

За свою карьеру Адесанья провёл 27 боёв по правилам MMA, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения. Причём последнее из них — в титульной схватке с Шоном Стрикландом, впоследствии уступившим трофей Дю Плесси.

В свою очередь, южноафриканец имеет в своём активе 21 победу и два поражения. И в настоящий момент не проигрывает в девяти битвах подряд.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC, бывший чемпион в легчайшем дивизионе Пётр Ян будет вынужден пропустить длительное время из-за повреждений.