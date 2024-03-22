Жена Костомарова: из того, что я видела, он реально победил смерть
- РИА Новости
«Из того, что я видела, он реально победил смерть. Он просто умер, а потом передумал умирать и решил выкарабкиваться. Безусловно, ему помогало огромное количество врачей, и мы, и всеобщие молитвы. Это как в спорте: ты встал на пьедестал, но за этим успехом стоит целая команда», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу «Сама Меньшова».
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Домнина рассказала о мотивации фигуриста во время реабилитации.