Жена Костомарова: из того, что я видела, он реально победил смерть

Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина высказалась о том, как её супруг смог поправиться.

«Из того, что я видела, он реально победил смерть. Он просто умер, а потом передумал умирать и решил выкарабкиваться. Безусловно, ему помогало огромное количество врачей, и мы, и всеобщие молитвы. Это как в спорте: ты встал на пьедестал, но за этим успехом стоит целая команда», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу «Сама Меньшова».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Домнина рассказала о мотивации фигуриста во время реабилитации.