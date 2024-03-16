Домнина — о Костомарове: он хотел встретить детей на своих ногах

Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о мотивации фигуриста во время реабилитации.

«Он хотел встретить детей на своих ногах. Неважно, сколько на это потребуется времени. И дети приехали в больницу только тогда, когда папа уже стоял на ногах. Конечно, дети всё равно видели его на коляске. Но для него это было мотивацией, он хотел поскорее встать», — заявила Домнина в интервью YouTube-каналу «Сама Меньшова».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров высказался о деле фигуристки Камилы Валиевой.