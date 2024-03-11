Костомаров — о деле Валиевой: если честно, я не знаю, кто виноват

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Если честно, я не знаю, кто виноват. И не берусь судить. Поэтому я не знаю. Я подробных деталей всего этого не знаю. Добавить нечего», — приводит слова Костомарова «Чемпионат».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

Ранее WADA объяснило, что Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования.