Костомаров — о деле Валиевой: если честно, я не знаю, кто виноват
«Если честно, я не знаю, кто виноват. И не берусь судить. Поэтому я не знаю. Я подробных деталей всего этого не знаю. Добавить нечего», — приводит слова Костомарова «Чемпионат».
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.
Ранее WADA объяснило, что Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования.