WADA объяснило, что Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что российская фигуристка Камила Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на турниры.

«Отстранённый спортсмен должен в течение отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией. Это необходимо для обеспечения общей целостности системы, когда спортсмен вернётся к соревнованиям», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву.