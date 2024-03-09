WADA объяснило, что Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования
- РИА Новости
«Отстранённый спортсмен должен в течение отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией. Это необходимо для обеспечения общей целостности системы, когда спортсмен вернётся к соревнованиям», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву.