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Емельяненко — об отношении к Дацику: слава богу, он удалил мой номер

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как относится к соотечественнику Вячеславу Дацику.
Емельяненко — об отношении к Дацику: слава богу, он удалил мой номер
  • РИА Новости

«Он мне постоянно какую-то фигню шлёт. Слава богу, он удалил мой номер сейчас. Сейчас на СВО поехал, мне звонят, спрашиваю: «Вы кто?» А оказывается, Дацик раздал всем. И начинают со мной общаться, о Дацике нелестно отзываться. В итоге кладу трубку, ну как я буду с незнакомым человеком общаться. Тем более он не знает моих отношений с Дациком, что это за человек. Все мы не идеальные. Кто без греха, пусть в меня камень бросит», — сказал Емельяненко.

44-летний Дацик в сентябре 2022 года нокаутировал 42-летнего Емельяненко за 13 секунд в бою по правилам бокса.

Бой-реванш между Емельяненко и Дациком пройдёт 12 апреля в Москве и станет главным событием турнира Ural FC 7. Схватка между бойцами пройдёт в формате пяти раундов по две минуты. Поединок состоится по правилам бокса в перчатках для ММА.

Ранее Емельяненко рассказал о графике подготовки к бою с Дациком.

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