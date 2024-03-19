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Емельяненко рассказал о графике подготовки к бою с Дациком

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Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, как проходит его подготовка к поединку с Вячеславом Дациком.
Емельяненко рассказал о графике подготовки к бою с Дациком
  • РИА Новости

«У меня хорошее абсолютное отношение ко всем спортсменам-бойцам. Это тяжёлая, трудная профессия. Если человек в спорте, то у меня уже к нему есть уважение. Он тратит своё время на занятие спортом, когда ты на кухне сидишь или перед телевизором. Мой режим? Просыпаюсь, завтракаю, иду на первую тренировку, потом обед и сон, затем вечерняя тренировка. После ужина у меня остаётся немного личного времени», — рассказал Емельяненко.

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдёт 12 апреля в Москве и станет главным событием турнира Ural FC 7. Схватка между бойцами пройдёт в формате пяти раундов по две минуты. Поединок состоится по правилам бокса в перчатках для ММА.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не знает, по какой причине был отменён его ответный бой с победителем турнира UFC 6 Олегом Тактаровым.

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