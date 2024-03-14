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Монсон не знает, почему был отменён их второй поединок с Тактаровым

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не знает, по какой причине был отменён его ответный бой с победителем турнира UFC 6 Олегом Тактаровым.
Монсон не знает, почему был отменён их второй поединок с Тактаровым
  • РИА Новости

«Этот бой не состоится. Я не знаю почему. Мне не дали никаких объяснений», — признался Монсон РИА Новости.

Первый поединок между Тактаровым и Монсоном состоялся в августе 2023 года. Схватка продлилась все три раунда и завершилась вничью.

За свою карьеру Монсон провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё две битвы свёл вничью. В свою очередь, Тактаров выиграл 17 раз, пять раз уступил, а ещё дважды бои с его участием заканчивались вничью.

Ранее Монсон высказался о возможном поединке между россиянином Фёдором Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

 

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