Монсон не знает, почему был отменён их второй поединок с Тактаровым
- РИА Новости
«Этот бой не состоится. Я не знаю почему. Мне не дали никаких объяснений», — признался Монсон РИА Новости.
Первый поединок между Тактаровым и Монсоном состоялся в августе 2023 года. Схватка продлилась все три раунда и завершилась вничью.
За свою карьеру Монсон провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё две битвы свёл вничью. В свою очередь, Тактаров выиграл 17 раз, пять раз уступил, а ещё дважды бои с его участием заканчивались вничью.
Ранее Монсон высказался о возможном поединке между россиянином Фёдором Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну из Камеруна.