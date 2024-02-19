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Монсон — о возможном бое Емельяненко и Нганну: Фёдор — супермен

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о возможном поединке между россиянином Фёдором Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну из Камеруна.
Монсон — о возможном бое Емельяненко и Нганну: Фёдор — супермен
  • РИА Новости

«Я очень люблю Фёдора! У него есть соревновательный дух. Для него такой бой — испытание. Он лучший тяжеловес в мире! Ему сложно перестать драться и жить обычной жизнью. Фёдор — супермен! Лично я не сомневаюсь в нём и его возможностях», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

19 февраля стало известно, что 47-летний Емельяненко хочет провести бой с Нганну.

На счету бойца 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений. 5 февраля 2023 года он объявил о завершении карьеры, после того как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

В активе 37-летнего Нганну 17 побед (12 нокаутом) и три поражения.

Ранее Емельяненко высказался о бое против Брока Леснара на UFC 300.

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