Агент Захаряна — о первом голе Арсена в Испании: теперь у него всё пойдёт в гору

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о дебютном голе своего клиента за испанский клуб в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».

«Конечно, положительные эмоции от первого гола Захаряна за «Реал Сосьедад». Думаю, что все за него рады. Я думаю, что забитый мяч добавит уверенности Арсену. Потихоньку адаптация идёт, было важно забить. Очень надеюсь, что у Арсена теперь всё пойдёт в гору», — цитирует Голубина «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Микель Мерино и Арсен Захарян.

Отметим, что для россиянина это дебютный гол за испанскую команду. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. У «Кадиса» 22 очка и 18-я позиция.

Ранее агент Захаряна высказался о вызове своего клиента в сборную России на мартовские сборы.