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Представитель Захаряна: Арсен соскучился по дому, вызов в сборную — это прекрасно

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Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о вызове своего клиента в сборную России на мартовские сборы.

«Он прекрасно себя чувствует, готовится к игре с «Кадисом». После игры он вылетает через Мадрид в Москву. Арсен очень соскучился по дому. А вызов в сборную — это прекрасно», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи с Сербией и Парагваем — 28 футболистов.

Среди представителей иностранных чемпионатов в окончательный список попали Александр Головин, Далер Кузяев, Андрей Лунёв, Захарян и Алексей Миранчук.

Команда Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее «Реал Сосьедад» без Захаряна одержал волевую победу над «Гранадой» в матче Примеры.

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