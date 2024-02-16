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Атаев победил Домингеса и завоевал титул чемпиона мира по версии IBA

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Россиянин Шарабутдин Атаев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской ассоциации (IBA) среди профессионалов.
Атаев победил Домингеса и завоевал титул чемпиона мира по версии IBA
  • © Федерация бокса России

24-летний боксёр из России в поединке весовой категории до 90,71 кг в Душанбе победил решением судей Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана.

На счету Атаева шесть побед (четыре нокаутом) и ноль поражений на профессиональном ринге. Боксёр является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом России среди любителей.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Мурат Гассиев вернулся к тренировкам после операции на позвоночнике.



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