Атаев победил Домингеса и завоевал титул чемпиона мира по версии IBA

Россиянин Шарабутдин Атаев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской ассоциации (IBA) среди профессионалов.

24-летний боксёр из России в поединке весовой категории до 90,71 кг в Душанбе победил решением судей Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана.

На счету Атаева шесть побед (четыре нокаутом) и ноль поражений на профессиональном ринге. Боксёр является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом России среди любителей.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Мурат Гассиев вернулся к тренировкам после операции на позвоночнике.





