Атаев победил Домингеса и завоевал титул чемпиона мира по версии IBA
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24-летний боксёр из России в поединке весовой категории до 90,71 кг в Душанбе победил решением судей Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана.
На счету Атаева шесть побед (четыре нокаутом) и ноль поражений на профессиональном ринге. Боксёр является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом России среди любителей.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Мурат Гассиев вернулся к тренировкам после операции на позвоночнике.