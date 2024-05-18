Наступление российской группировки войск «Север» в Харьковской области — это «только начало», считает замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В своём Telegram-канале сенатор заявил, что украинская политика «анти-России» привела страну на грань катастрофы.

«Чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобождённых территорий... А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов», — считает Джабаров.

Президент Владимир Путин ранее связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны, вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливала приграничные регионы.