Сенатор Джабаров считает, что наступление под Харьковом — это «только начало»
- РИА Новости
В своём Telegram-канале сенатор заявил, что украинская политика «анти-России» привела страну на грань катастрофы.
«Чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобождённых территорий... А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов», — считает Джабаров.
Президент Владимир Путин ранее связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны, вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливала приграничные регионы.