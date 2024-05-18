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На Украине запустили в тестовом режиме сервис электронной очереди в военкомат

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Сервис электронной очереди для предварительной записи в военкомат запустили в тестовом режиме на Украине.
На Украине запустили в тестовом режиме сервис электронной очереди в военкомат
  • Gettyimages.ru

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Министерства обороны.

«Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК (территориальный центр комплектования. — RT), тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось, на Украине сотрудников военкомата уполномочили вручать повестки круглосуточно.

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