Боксёр Гассиев вернулся к тренировкам после операции на позвоночнике
- Gettyimages.ru
- © Abbie Parr
«Мурат начал тренироваться и набирать форму», — приводит ТАСС заявление команды боксёра.
Также отмечается, что на восстановление может потребоваться порядка двух месяцев.
На счету Гассиева 30 побед (23 нокаутом) и два поражения.
1 октября 2023 года он проиграл шведу Отто Валлину и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.
Ранее Гассиев впервые высказался после поражения от Валлина.