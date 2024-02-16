Боксёр Гассиев вернулся к тренировкам после операции на позвоночнике

Российский боксёр Мурат Гассиев вернулся к тренировкам после операции на позвоночнике.

«Мурат начал тренироваться и набирать форму», — приводит ТАСС заявление команды боксёра.

Также отмечается, что на восстановление может потребоваться порядка двух месяцев.

На счету Гассиева 30 побед (23 нокаутом) и два поражения.

1 октября 2023 года он проиграл шведу Отто Валлину и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

Ранее Гассиев впервые высказался после поражения от Валлина.