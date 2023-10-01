Гассиев — о поражении от Валлина: ничего не заканчивается, есть силы и вера

Российский боксёр Мурат Гассиев впервые высказался после поражения от шведа Отто Валлина.

«Спасибо всем, кто остаётся рядом, несмотря ни на что. Тяжёлый вечер. Я очень хотел победить. Старался сделать всё, что в моих силах. Не удалось…Ничего не заканчивается. Есть силы и вера. Вернусь! Осетины, вперёд», — написал боксёр в соцсетях.

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что Гассиев имеет все шансы стать чемпионом в тяжёлом весе.