Костя Цзю: Гассиев имеет все шансы стать чемпионом в тяжёлом весе
- РИА Новости
«Для меня этот бой был равным, не считаю, что Гассиев проиграл. Всё равно преимущество оставалось за ним, но надо выглядеть более убедительно. Думаю, у него есть все шансы, чтобы в дальнейшем стать чемпионом в тяжёлом весе», — цитирует Цзю РИА Новости.
Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.
На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.
Ранее в Федерации бокса России выразили разочарование качеством боя Гассиева.