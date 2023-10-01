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Костя Цзю: Гассиев имеет все шансы стать чемпионом в тяжёлом весе

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю оценил шансы российского боксёра Мурата Гассиева завоевать чемпионский титул в тяжёлом весе.
Костя Цзю: Гассиев имеет все шансы стать чемпионом в тяжёлом весе
  • РИА Новости

«Для меня этот бой был равным, не считаю, что Гассиев проиграл. Всё равно преимущество оставалось за ним, но надо выглядеть более убедительно. Думаю, у него есть все шансы, чтобы в дальнейшем стать чемпионом в тяжёлом весе», — цитирует Цзю РИА Новости.

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее в Федерации бокса России выразили разочарование качеством боя Гассиева.

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