Узнать больше

В Федерации бокса России выразили разочарование качеством боя Гассиева

Короткая ссылка
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказал мнение касательно поражения российского боксёра Мурата Гассиева в поединке со шведом Отто Валлином.
В Федерации бокса России выразили разочарование качеством боя Гассиева
  • РИА Новости

«Бой был достаточно равным. Я, конечно, не знаю всей внутренней кухни, но, на мой взгляд, с точки зрения технико-тактической подготовки не было сделано серьёзных выводов после боя с Усиком. Гассиев меня разочаровал: он не смог с атаки заходить на дистанцию удара, была только ответная форма контратаки, причём всё это делалось через блок», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Гассиеву нужно было уверенно побеждать шведского бойца.

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался о поражении Гассиева в поединке с Валлином.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить