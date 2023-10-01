В Федерации бокса России выразили разочарование качеством боя Гассиева

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказал мнение касательно поражения российского боксёра Мурата Гассиева в поединке со шведом Отто Валлином.

«Бой был достаточно равным. Я, конечно, не знаю всей внутренней кухни, но, на мой взгляд, с точки зрения технико-тактической подготовки не было сделано серьёзных выводов после боя с Усиком. Гассиев меня разочаровал: он не смог с атаки заходить на дистанцию удара, была только ответная форма контратаки, причём всё это делалось через блок», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Гассиеву нужно было уверенно побеждать шведского бойца.

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался о поражении Гассиева в поединке с Валлином.