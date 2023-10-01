Кудряшов — о поражении Гассиева: счёт соответствует тому, что происходило на ринге

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался о поражении российского боксёра Мурата Гассиева в поединке со шведом Отто Валлином.

«К сожалению, решение не в нашу пользу. Конечно, хотелось бы наоборот. Тут у Мурата надо спрашивать, почему так вышло. Не вижу в этом никакого заговора или русофобии. Смотрел бой в прямом эфире, и в принципе, счёт соответствует тому, что происходило на ринге», — цитирует Кудряшова Sport24.

Он также подчеркнул, что Гассиеву нужно набрать вес для дальнейшего выступления в тяжёлом дивизионе.

«Надо набираться. Швед и ростом за два метра, и весом далеко за сто килограмм. Даже когда попадал, не было ничего критичного», — добавил Кудряшов.

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее Валлин заявил, что не видит смысла в реванше с Гассиевым.