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Валлин заявил, что не видит смысла в реванше с Гассиевым

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Шведский боксёр Отто Валлин считает, что нет смысла в реванше с россиянином Муратом Гассиевым.

«Я не вижу смысла в реванше. Сегодня я показал, кто лучше», — приводит слова Валлина «Матч ТВ».

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Inter-Continental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 нокаутом) при одном поражении.

Ранее сообщалось, что Гассиев может оспорить результат титульного боя с Валлином.

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