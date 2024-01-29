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Нападающий «Милана» Леау: мне жаль всех чернокожих футболистов

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Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал инцидент с голкипером команды Миком Меньяном в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».
Нападающий «Милана» Леау: мне жаль всех чернокожих футболистов
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

«Мне лично жаль всех чернокожих игроков. Расизм — это то, с чем приходится бороться на поле всем игрокам и клубам», — сказал Леау в эфире Che tempo che fa.

Во время первого тайма Меньян пожаловался арбитру на расистские кричалки в свой адрес, а затем отправился в подтрибунное помещение. Позже партнёры по команде уговорили вратаря вернуться на поле.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу миланской команды.

Ранее Меньян заявил, что фанаты «Удинезе» называли его обезьяной.

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