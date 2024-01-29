Нападающий «Милана» Леау: мне жаль всех чернокожих футболистов
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«Мне лично жаль всех чернокожих игроков. Расизм — это то, с чем приходится бороться на поле всем игрокам и клубам», — сказал Леау в эфире Che tempo che fa.
Во время первого тайма Меньян пожаловался арбитру на расистские кричалки в свой адрес, а затем отправился в подтрибунное помещение. Позже партнёры по команде уговорили вратаря вернуться на поле.
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу миланской команды.
Ранее Меньян заявил, что фанаты «Удинезе» называли его обезьяной.