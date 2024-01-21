Вратарь «Милана» Меньян заявил, что фанаты «Удинезе» называли его обезьяной
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- © Mike Maignan
«Я услышал крики «Обезьяна!» в свой адрес в первом тайме, но никак не отреагировал. Затем они сделали это снова. Я обратился к резервному рефери и объяснил, что произошло», — приводит слова Меньяна Relevo.
Вратарь призвал итальянскую прокуратуру подойти серьёзно к решению этой проблемы.
«Иногда она бездействует. Однако и мы, футболисты, не должны замалчивать подобное», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Фриули» в Удине. В середине первого тайма Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на расистские оскорбления со стороны болельщиков и покинул поле.
Спустя некоторое время вратарь вернулся и игра возобновилась. «Милан» одержал победу со счётом 3:2.
Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с заявлением после инцидента в матче «Удинезе» — «Милан».