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Вратарь «Милана» Меньян заявил, что фанаты «Удинезе» называли его обезьяной

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Французский вратарь «Милана» Майк Меньян высказался об инциденте в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».
Вратарь «Милана» Меньян заявил, что фанаты «Удинезе» называли его обезьяной
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Maignan

«Я услышал крики «Обезьяна!» в свой адрес в первом тайме, но никак не отреагировал. Затем они сделали это снова. Я обратился к резервному рефери и объяснил, что произошло», — приводит слова Меньяна Relevo.

Вратарь призвал итальянскую прокуратуру подойти серьёзно к решению этой проблемы.

«Иногда она бездействует. Однако и мы, футболисты, не должны замалчивать подобное», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Фриули» в Удине. В середине первого тайма Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на расистские оскорбления со стороны болельщиков и покинул поле.

Спустя некоторое время вратарь вернулся и игра возобновилась. «Милан» одержал победу со счётом 3:2.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с заявлением после инцидента в матче «Удинезе» — «Милан».

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