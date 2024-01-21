В ФИФА призвали присуждать поражение командам за проявление расизма болельщиками
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Встреча проходила на стадионе «Фриули» в Удине. В середине первого тайма французский вратарь гостей Майк Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на расистские оскорбления со стороны болельщиков и покинул поле.
Спустя некоторое время он вернулся и игра возобновилась. «Милан» одержал победу со счётом 3:2.
«Инцидент, произошедший в Удине в субботу, является отвратительным и абсолютно неприемлемым. Нет места расизму или какой-либо форме дискриминации как в футболе, так и в обществе. Футболисты, пострадавшие от расизма, пользуются моей безраздельной поддержкой», — написал Инфантино в социальных сетях.
Глава ФИФА призвал присуждать поражение командам за проявление расизма болельщиками.
«ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любых форм дискриминации», — заявил он.
Ранее сообщалось, что «Севилья» выгнала болельщика со стадиона за расистские оскорбления в адрес нападающего «Реал Мадрид» Винисиуса Жуниора во время матча десятого тура испанской Ла Лиги.