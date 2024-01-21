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В ФИФА призвали присуждать поражение командам за проявление расизма болельщиками

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с заявлением после инцидента в матче 21-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Миланом».
В ФИФА призвали присуждать поражение командам за проявление расизма болельщиками
  • Gettyimages.ru
  • © Etsuo Hara

Встреча проходила на стадионе «Фриули» в Удине. В середине первого тайма французский вратарь гостей Майк Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на расистские оскорбления со стороны болельщиков и покинул поле.

Спустя некоторое время он вернулся и игра возобновилась. «Милан» одержал победу со счётом 3:2.

«Инцидент, произошедший в Удине в субботу, является отвратительным и абсолютно неприемлемым. Нет места расизму или какой-либо форме дискриминации как в футболе, так и в обществе. Футболисты, пострадавшие от расизма, пользуются моей безраздельной поддержкой», — написал Инфантино в социальных сетях.

Глава ФИФА призвал присуждать поражение командам за проявление расизма болельщиками.

«ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любых форм дискриминации», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Севилья» выгнала болельщика со стадиона за расистские оскорбления в адрес нападающего «Реал Мадрид» Винисиуса Жуниора во время матча десятого тура испанской Ла Лиги.

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