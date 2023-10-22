«Севилья» выгнала болельщика со стадиона за расистские оскорбления в адрес Винисиуса
- AP
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В пресс-службе клуба заявили, что фанат позволил себе расистские высказывания. По информации COPE, он оскорбил футболиста «Реала» Винисиуса.
«Севилья» выступает против и осуждает любое расистское и ксенофобское поведение, даже если оно носит единичный характер, как в данном случае», — говорится в заявлении команды.
Встреча между «Севильей» и «Реалом» завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь отложено.