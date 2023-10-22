«Севилья» выгнала болельщика со стадиона за расистские оскорбления в адрес Винисиуса

«Севилья» объявила, что выгнала болельщика со стадиона после матча десятого тура чемпионата Испании с «Реалом».

В пресс-службе клуба заявили, что фанат позволил себе расистские высказывания. По информации COPE, он оскорбил футболиста «Реала» Винисиуса.

«Севилья» выступает против и осуждает любое расистское и ксенофобское поведение, даже если оно носит единичный характер, как в данном случае», — говорится в заявлении команды.

Встреча между «Севильей» и «Реалом» завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь отложено.