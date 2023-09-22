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EFE: выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь отложено

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не сможет выступить в суде по делу о расизме.
EFE: выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь отложено
  • AP
  • © Michael Wyke

Как сообщает EFE, футболист выступит в суде не 28 сентября, как планировалось ранее, а 5 октября. Отсрочка связана с организационными причинами и не запрашивалась самим Винисиусом. 

21 мая бразильский нападающий был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за доносившихся с трибун расистских оскорблений в адрес 22-летнего игрока.

Ранее Винисиус Жуниор выступил в защиту бывшего игрока «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, с которого сняли все обвинения в деле по изнасилованиям.

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