EFE: выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь отложено

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не сможет выступить в суде по делу о расизме.

Как сообщает EFE, футболист выступит в суде не 28 сентября, как планировалось ранее, а 5 октября. Отсрочка связана с организационными причинами и не запрашивалась самим Винисиусом.

21 мая бразильский нападающий был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за доносившихся с трибун расистских оскорблений в адрес 22-летнего игрока.

Ранее Винисиус Жуниор выступил в защиту бывшего игрока «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, с которого сняли все обвинения в деле по изнасилованиям.