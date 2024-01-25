RT в Telegram
Подпишись

Дебютный гол Мусаева помог ЦСКА победить «Торпедо» в товарищеском матче

Короткая ссылка
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Торпедо» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
Дебютный гол Мусаева помог ЦСКА победить «Торпедо» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» и завершилась со счётом 3:2.

В составе армейцев голы на счету Тамерлана Мусаева, Виллиана Роши и Ивана Облякова.

У гостей забитыми мячами отметились Игорь Лебеденко и Дмитрий Полоз.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Чёрно-белые с 27 очками располагаются на восьмой строчке в таблице Первой лиги после 20 туров.

Ранее сообщалось, что Мусаев забил дебютный гол за ЦСКА в игре с «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить