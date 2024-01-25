Дебютный гол Мусаева помог ЦСКА победить «Торпедо» в товарищеском матче
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» и завершилась со счётом 3:2.
В составе армейцев голы на счету Тамерлана Мусаева, Виллиана Роши и Ивана Облякова.
У гостей забитыми мячами отметились Игорь Лебеденко и Дмитрий Полоз.
После 18 туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Чёрно-белые с 27 очками располагаются на восьмой строчке в таблице Первой лиги после 20 туров.
Ранее сообщалось, что Мусаев забил дебютный гол за ЦСКА в игре с «Торпедо».