Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что не ожидает скорого окончания украинского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вооружённый конфликт может продолжаться как минимум до выборов в Соединённых Штатах.

Боррель назвал сложным вопрос, сколько ещё придётся тратить средства на конфликт на Украине, которым задаются многие в Европе.

При этом, как он заявил, если не помогать украинской стороне, история будет развиваться по-другому.

Боррель также сообщил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс.