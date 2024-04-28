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Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что не ожидает скорого окончания украинского конфликта.
Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вооружённый конфликт может продолжаться как минимум до выборов в Соединённых Штатах.

Боррель назвал сложным вопрос, сколько ещё придётся тратить средства на конфликт на Украине, которым задаются многие в Европе.

При этом, как он заявил, если не помогать украинской стороне, история будет развиваться по-другому.

Боррель также сообщил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс.

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